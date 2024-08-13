В Донецкой области провели в последний путь полицейского, который погиб во время вражеского обстрела Константиновки. Фото
В Донецкой области простились с полицейским Максимом Кислюком, погибшим во время российского обстрела Константиновки. Когда захватчики 9 августа ударили ракетой по торговому центру в городе, погибший милиционер находился в наряде.
Ранения, полученные Максимом Кислюком, оказались смертельными, полицейский погиб в возрасте 36 лет. Фотографии с прощания с правоохранителем показали в Национальной полиции Украины.
Там рассказали, что с Максимом Кислюком на малой родине простились 13 августа.
"В Донецкой области провели в последний путь полицейского Максима Кислюка, погибшего во время вражеского обстрела Константиновки. 9 августа Максим Кислюк находился в наряде, когда российские войска ударили ракетой по торговому центру. Полицейский получил смертельное ранение", – говорится в сообщении.
Провести в последний путь 36-летнего полицейского, отдавшего защите правопорядка 15 лет своей жизни, пришли родные, друзья и коллеги.
"Лейтенант полиции служил добросовестно и преданно до последнего дня своей жизни. Максим запомнится жизнерадостным и всегда готовым прийти на помощь людям", – вспоминают о погибшем его сослуживцы.
У Максима Кислюка остались родители, жена и дети.
Напомним, в результате российского удара по ТЦ в Константиновке погибли 14 человек. Десятки мирных жителей получили ранения.
По ТЦ враг попал ракетой Х-38. Кроме супермаркета, повреждены четыре частных дома, девять магазинов, автомойка, "Новая почта", торговые павильоны и 12 автомобилей.
Спасатели в течение суток разбирали завалы, из-под руин ТЦ деблокированы тела погибших, в том числе троих детей.
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