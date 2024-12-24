В Донецкой области российский Су-25 столкнулся с дроном ZALA: появились данные о последствиях. Фото

Российский штурмовик Су-25 во время выполнения боевого задания столкнулся с разведывательным БпЛА оккупантов ZALA. Это случилось на днях на Донетчине.

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В результате столкновения самолет получил повреждения носовой части. Об этом сообщает Telegram-канал "Досье Шпиона".

"На днях произошло курьёзное событие с участием штурмовика Су-25 одного из подразделений 960-го штурмового авиационного полка (в/ч 75387, Приморско-Ахтарск). Во время выполнения боевого задания на территории Донецкой области, Су-25 совершил столкновение с российским разведывательным БПЛА "ZALA". В результате чего получил повреждения носовой части", – отмечено в сообщении.

Пилот вследствие столкновения не пострадал.

В паблике также было опубликовано видео возвращения поврежденного штурмовика на аэродром базирования.

Напомним, ранее российский оккупант показал последствия "мясных штурмов" для армии Путина на Донетчине. Он вместе с другими захватчиками наблюдал разбитую и сожженную вражескую технику, воронки от прилетов и тела оккупантов, которые никто и не думает забирать.

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