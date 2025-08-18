В Донецкой области российский военный расстрелял мирного жителя и скрылся с места преступления

На одном из самых горячих направлений, Покровском (Донецкая область), военный страны-оккупанта безжалостно расстрелял гражданского. Украинскими правоохранителями начато расследование военного преступления.

Об этом сообщили в Донецкой областной прокуратуре. Отмечается, что в одном из Тelegram-каналов было опубликовано видео, на котором в районе Родинского военнослужащий ВС РФ с белой повязкой на руке открыл прицельный огонь по гражданскому лицу.

После содеянного, он подошел к жертве, которая лежала на дороге, и, осмотрев ее, скрылся с места преступления. В Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по факту"Военного преступления, повлекшего гибель человека" (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

"При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры следователи ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях осуществляют досудебное расследование. Проводятся неотложные следственные (розыскные) действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия и причастных к совершению указанного преступления лиц из числа военнослужащих РФ", – резюмировали правоохранители.

Напомним, что правила ведения войны четко регламентированы конвенциями и дополнительными протоколами к ним. Так, нормами Конвенции о защите гражданского населения во время войны, подписанной в г. Женеве в 1949 году, запрещено применение любых мер, которые могут нанести физические страдания или привести к уничтожению лиц, находящихся под защитой. Но российские оккупанты цинично нарушают ее.

Ранее сообщалось, что районный суд Харькова вынес приговор российскому военнослужащему по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством, совершенного группой лиц. На момент совершения преступления Артем Куликов (позывной "Дух") занимал должность стрелка 23-й мотострелковой бригады 6-й общевойсковой армии ВС РФ.

15 июля 2025 года Верховная Рада ратифицировала соглашение о создании Специального международного трибунала по преступлению агрессии России против Украины.

9 июля 2025 года стало известно, что Европейский суд по правам человека признал вину России в большом межгосударственном деле, объединяющем жалобы Украины и Нидерландов против России относительно многочисленных нарушений прав человека.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!