В Донецкой области ВСУ разгромили более 20 военных авто РФ. Видео

Россияне продолжают нести потери в кровавых мясных штурмах в Донецкой области. В частности, немало захватчиков осталось в окрестностях города Мирноград: там образовалась настоящая "дорога смерти".

На коротком, в несколько сотен метров отрезке этой дороги уничтожено более двух десятков вражеской техники. Видео с места показал журналист Юрий Бутусов.

Что известно

Журналист опубликовал снятые россиянами в районе Мирнограда кадры.

"На отрезке в менее чем три сотни метров – более 20 единиц уничтоженной российской техники. На такие большие жертвы армия агрессора идет, чтобы захватить очередной кусок посадки или разрушенное село", – прокомментировал зафиксированное в ролике Бутусов.

Упомянутое видео снял один из оккупантов, ехавший по этому участку дороги на мотоцикле. Перед ним так же передвигался еще один захватчик.

Оба россиянина проезжают мимо подбитой и сожженной дотла российской техники: от мотоциклов и легковушек – до более тяжелой чисто военной техники.

На протяжении съемки автор видео так и не произнес ни слова.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что накануне потери российских захватчиков составили 1110 человек. Также украинские воины обезвредили семь танков, две боевые бронированные машины, 45 артиллерийских систем, одну реактивную систему залпового огня, 454 беспилотных летательных аппарата и 131 единицу автомобильной техники оккупантов.

