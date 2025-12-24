В два с половиной раза больше, чем в прошлом году: сколько FPV-дронов украинские войска получат до конца года

Украинская армия получит до конца 2025 года три миллиона дронов различного назначения. Это в 2,5 раза выше, чем в 2024 году.

Об этом заявил министр обороны Украины Денис Шмыгаль. Он отметил, что большинство беспилотников исключительно украинского производства.

"Роль беспилотных систем на поле боя растет, а значит, производство инновационных инструментов войны – наш приоритет номер один. До конца этого года Вооруженные Силы Украины получат 3 млн ед. FPV дронов, что почти в 2,5 раза больше, чем было поставлено ВСУ таких дронов в прошлом году", –написал он в Telegram.

В этом году 2,4 млн FPV-дронов поставило войску "Агентство оборонных закупок" Министерства обороны Украины, говорит Шмыгаль.

"Большинство из них – беспилотники по прямым контрактам с производителями. Еще 200 тыс. БпЛА военные получили через IТ-систему DOT-Chain Defence, которую запустили в конце июля", – говорит министр обороны, и добавил, что также в арсенале украинских воинов стало больше сухопутных роботов, 15 тысяч которых было в этом году направлено в войска.

Напомним, ранее Денис Шмыгаль заявлял, что Генштаб ВСУ уже предоставил Минобороны ориентировочную потребность закупок на 2026 год, поэтому закупочные процессы для армии на следующий год начались заранее.

Как сообщал OBOZ.UA, оборонное ведомство начало первую закупку универсальных полевых тентов – так называемых бронековдр, которые способны защищать военнослужащих от обломков во время перемещений и выполнения задач на передовой. Новое средство разработали совместно с Командованием Сил логистики ВСУ с учетом условий современных боевых действий. Закупка должна стать стартом масштабного внедрения мобильных элементов защиты в подразделениях ВСУ.

