В Джанкое прилетело в склад оккупантов: Аксенов говорит, что сработала ПВО. Фото

Во временно оккупированном Крыму в районе Джанкоя 1 октября слышали сильный звук взрыва. Предварительно, на полуостров залетела ракета.

Местные жители видели дым, который поднимался в небо. Тем временем российские захватчики отчитались, что противовоздушная оборона ВС РФ "сбила вражескую цель", а осколки повредили складские помещения. Соответствующее заявление сделал т.н. глава Крыма Сергей Аксенов.

"Жертв и пострадавших нет... Прошу соблюдать спокойствие и доверять только официальным источникам информации", – написал помощник Кремля в Telegram.

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Сообщество "Крымский ветер" сообщило, что взрыв прогремел около 12:37. Его слышали жители Джанкойского и Красноперекопского районов.

Оккупант Олег Крючков, советник Аксенова, высказал предположение, что сбито было "украинскую ракету С-200".

Как писал OBOZREVATEL:

– 22 сентября 2023 года в Севастополе (оккупированный Крым) был совершен ракетный удар по штабу Черноморского флота РФ.

– В Силах специальных операций ВСУ заявили, что там, предварительно, погибли 34 российских военнослужащих.

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