Информация уточняется: в ВСУ разъяснили ситуацию с ликвидацией командующего ЧФ РФ

В Силах специальных операций Вооруженных сил Украины отреагировали на видео минобороны РФ с якобы живым командующим Черноморским флотом РФ Виктором Соколовым. Там заявили, что уточняют информацию о ликвидации российского генерала.

Как говорится в сообщении пресс-службы Сил спецопераций, имеющиеся источники ССО утверждают, что среди 34 погибших есть командующий ЧФ РФ, однако многих до сих пор не идентифицировали из-за разрозненности фрагментов тел.

"Поскольку россияне срочно были вынуждены публиковать ответ с якобы живым Соколовым – наши подразделения уточняют информацию. Это происходит в рамках процедуры по сбору данных по результатам проведенной операции", – заявили в ССО.

Отметим, 26 сентября минобороны РФ опубликовало видео заседания коллегии ведомства, в котором якобы принимал участие командующий ЧФ РФ Соколов. На обнародованной записи он ничего не говорит. Подтвердить подлинность видео в настоящее время невозможно.

Видео дня

В сети отмечают, что фрагмент видео с Соколовым – низкого качества, на нем не указана дата, что может свидетельствовать о том, что его взяли из архива.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Накануне в Силах спецопераций заявили, что ударом по штабу ЧФ РФ в оккупированном Севастополе ликвидированы 34 офицера армии России, в том числе командующий флотом. Еще 105 захватчиков были ранены, а само здание не подлежит восстановлению.

– Ранее начальник ГУР Кирилл Буданов заявил, что среди раненых есть два генерала РФ. Командующий группировкой оккупантов на Запорожском направлении генерал-полковник Александр Романчук в очень тяжелом состоянии, а начальник штаба генерал-лейтенант Олег Цеков – без сознания.

– Удар по штабу ЧФ РФ был нанесен 22 сентября. В минобороны РФ заявили об одном погибшем военном, росСМИ сообщали минимум о десяти.

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