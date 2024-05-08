В Джанкой прибывают раненые оккупанты с левобережья Херсонщины: в 'Атеш' раскрыли подробности. Фото

Во временно оккупированный Джанкой в Крыму продолжают прибывать российские войска для пополнения воюющих против Украины подразделений. Впоследствии с полуострова они отправляются на фронт.

На том же вокзале, где встречают поезда с новобранцами, замечены также массовые перевозки раненых и убитых оккупантов, в частности с левобережья Херсонщины. Наблюдениями поделились агенты военного движения украинцев и крымских татар "Атеш".

"Российские войска продолжают прибывать в Джанкой. Агенты "Атеш" ежедневно фиксируют прибытие новых поездов с пополнением. Интересный факт, на вокзале мы замечаем также массовые перевозки раненых и 200-х с левого берега оккупированной Херсонщины. Российское военное руководство продолжает отправлять мобилизованных на фронт, где СОУ их встретят и пополнят статистику потерь армии РФ", – отмечено в сообщении.

В Telegram-канале движения также были опубликованы фото, зафиксировавшие как новоприбывших оккупантов, так и транспорт с уже отвоевавшими свое захватчиками.

Напомним, ранее агенты "Атеш" разведали склад ракет дивизии ПВО оккупантов в Севастополе. Партизанам удалось обнаружитьслабыеместа в защите военного объекта РФ, который является приоритетной целью для Сил обороны Украины.

Также стало известно, что активисты движения разведали нефтебазу в Ростове и намекнули на "бавовну".