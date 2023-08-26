В Энергодаре первоклассникам раздали рюкзаки и ежедневники с оккупационной символикой. Фото

Захватчики продолжают распространять российскую пропаганду на временно оккупированных территориях даже среди детей. Так, в Энергодаре школьники получили рюкзаки и дневники с российской символикой.

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Об этом сообщает Медиа Центр Энергодар в Facebook. Распространяют канцелярию представители партии "Единая Россия" и организации "Движение первых".

На ранцах сомнительного качества размещен логотип организации оккупантов, который напоминает пионерскую символику. Так россияне привлекают детей к идее "русского мира".

По данным источника, содержимое рюкзака — канцелярия и наборы для творчества, которые тоже усеяны триколорами и враждебной символикой.

Распространяют такие рюкзаки представители партии "Единая Россия" и организации "Движение первых".

Отметим, что "Движение первых" – российское общественно-государственное движение, которое повторяет идею пионерского движения в СССР и является его прямым последователем.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– украинским детям, вынужденно находящимся в российской оккупации обещают деньги за паспорт РФ. У преступного "руководства" проблемы с планом по паспортизации населения на захваченных территориях;

– россияне заставляют детей от 14 лет на временно оккупированных территориях получить российский паспорт. В случае отказа родители подростков должны заплатить штраф, а в дальнейшем их могут лишить родительских прав.

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