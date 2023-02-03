В Энергодаре подорвали авто местного коллаборанта, предатель ликвидирован: оккупанты заявили о ''теракте''. Фото и видео

Во временно оккупированном городе Энергодар на Запорожье утром 3 февраля прогремел взрыв в дворе многоэтажки. В результате ЧП погиб человек, выбило окна у половины дома, возле которого сгорели и несколько автомобилей.

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Пропагандисты РФ заявили о "теракте", вместе с тем известно, что жертвой стал местный коллаборант – бывший правоохранитель Евгений Кузьмин. В сети показали кадры с места пожара (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

"В Энергодаре произошел теракт – подорван автомобиль, в результате взрыва, по предварительным данным, погиб один человек", – сообщили росСМИ со ссылкой на "гауляйтера" области Владимира Рогова.

Украинское издание "РИА-Мелитополь" подчеркнуло, что в указанном автомобиле, вероятно, сработало взрывное устройство.

На кадрах в сети видны сильное пламя и черный дым на месте ЧП. Также очевидцы зафиксировали попытки спасателей потушить огонь.

Запорожские паблики пишут, что транспортное средство принадлежало местному предателю Евгению Кузьмину, который в прошлом был сотрудником правоохранительных органов Энергодара. Мужчина в момент ЧП якобы находился за рулем авто.

"С высокой долей вероятности, он и находился за рулем в момент взрыва. Кто взорвал предателя, партизаны или "коллеги", вопрос остается открытым", – прокомментировал "бавовну" под домом в Энергодаре украинский военкор Андрей Цаплиенко.

По данным источников OBOZREVATEL, Евгений Кузьмин – бывший сотрудник уголовного розыска Энергодарского отдела полиции. Ему было 30 лет, был зарегистрирован в одном из районов города, ездил на авто Geely Emgrand 7.

Позже российские пропагандисты подтвердили, что в результате подрыва автомобиля утром 3 февраля погиб сотрудник оккупационной полиции города.

"Сейчас работает на РФ в петушатне. Точнее сказать, уже не работает. Что ж он сделал такого, что его убрали так громко, остается загадкой", – написали в сети.

Как сообщал OBOZREVATEL, во временно захваченном РФ Бердянске в Запорожской области ликвидировали "главу администрации района" Алексея Кичигина. Точной даты его гибели нет, известно, что коллаборант был подорван в собственном автомобиле 13 января, но тогда точно не сообщалось, выжил он или нет.

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