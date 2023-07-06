В Энергодаре стало меньше военных РФ, однако на ЗАЭС ситуация не изменилась

В Энергодаре Запорожской области стало намного меньше военных РФ. Однако, даже несмотря на то, на ЗАЭС ситуация не изменилась.

Видео дня

Об этом рассказали местные жители. Они опубликовали кадри в соцсетях (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"В городе военных реально стало меньше. На атомной как было так и есть. На днях овцелюбы обходили квартиры по определенным улицам. Дикари уже не проверяют ни паспорта ни наличие украинских симок, просто лазят по квартирам ищут свою смерть…" – сообщил энерогорац.

Так, люди считают, что провокаци на станци никак не связан с атомной энергетикой.

Отметим, в России снова попытались обвинить Украину в якобы готовящемся проведении "диверсий" на Запорожской АЭС. В государстве-агрессоре заявили, что "последствия могут быть катастрофическими", но оккупанты "предпринимают все меры по противодействию угрозам".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в России похвастались, что МАГАТЭ не выявило признаков минирования на ЗАЭС. Они процитировали заявление гендиректора Агентства о том, что в ходе проверок наблюдатели якобы не нашли подтверждений минирования станции, но "забыли" упомянуть о том, что оккупанты попросту не допустили представителей МАГАТЭ на некоторые участки территории, включая части машинного зала и системы охлаждения АЭС.