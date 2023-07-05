В России похвастались, что МАГАТЭ не выявило признаков минирования на ЗАЭС: что не так с заявлением

В России массово распространяют информацию, что МАГАТЭ якобы не выявила признаков минирования на Запорожской АЭС. Соответствующее заявление генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси цитируют кремлевские пропагандистские СМИ, используя его слова как повод для очередного обвинения в адрес Украины в "подготовке теракта или удара" по крупнейшей атомной электростанции в Европе.

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При этом пропагандисты умалчивают о том, что на часть территории ядерного объекта оккупанты наблюдателей МАГАТЭ попросту не допустили, о чем Гросси также заявлял. Пропагандистские нарративы распространило российское госагентство ТАСС, опровергли же его немецкие журналисты из Bild.

Пропагандисты ТАСС распространили заявление Гросси о том, что наблюдатели МАГАТЭ якобы не выявили признаков минирования оккупантами ЗАЭС в ходе проведения последних проверок.

"В ходе наших последних проверок мы не выявили никакой деятельности по минированию [на ЗАЭС], однако мы продолжаем сохранять бдительность", – цитируют Гросси российские пропагандисты, добавляя, что он также заявил, что "очень близко к атомной станции проходят боевые действия, в связи с чем [сотрудники МАГАТЭ] будут информировать о ситуации на постоянной основе".

Однако бурно радуясь якобы озвученному Гросси "алиби" для оккупантов на ЗАЭС, пропагандисты предусмотрительно "забыли" обнародовать полное заявление гендиректора МАГАТЭ. Однако это сделали журналисты Bild.

На самом деле Гросси заявил, что международные наблюдатели на Запорожской АЭС действительно пока не зафиксировали признаков минирования. При этом оккупанты попросту не допустили их на часть территории станции.

В частности, подчеркнул гендиректор МАГАТЭ, не удалось проверить части машинного зала и системы охлаждения АЭС.

Также Гросси сказал, что Международное агентство по атомной энергии крайне серьезно относится к сообщениям о возможном теракте на ЗАЭС, и добавил, что МАГАТЭ известно о минах, которые ранее устанавливались как рядом со станцией, так и на некоторых точках на ее территории.

"Урезанное" до удобной России версии заявление гендиректора МАГАТЭ пропагандисты Кремля использовали как фон для очередных обвинений в адрес Украины. Они заявили, что президент Украины Владимир Зеленский, якобы "не предъявив каких-либо доказательств", обвинил Россию в подготовке теракта на ЗАЭС и умышленно сделал это накануне приезда Гросси в РФ.

Пропагандисты также привели очень "доказательное" высказывание пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, назвавшего предостережения Зеленского "очередной ложью".

Также они упомянули об обвинениях в адрес Украины со стороны советника гендиректора концерна "Росэнергоатом" Рената Карчаа, заявившего, что заявления украинского президента "могут быть признаком подготовки Киевом теракта или удара по ЗАЭС для втягивания НАТО в украинский конфликт".

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал цивилизованный мир внимательно следить за действиями оккупантов на ЗАЭС. Он заявил, что на крыше нескольких энергоблоков Запорожской атомной станции российские захватчики разместили предметы, похожие на взрывчатку. Об этом свидетельствуют данные нашей разведки.

Между тем в Минздраве выпустили рекомендации по сбору тревожного чемодана и порядка действий в случае теракта на ЗАЭС. Собрать такой чемодан советуют жителям населенных пунктов, которые находятся в потенциальной зоне радиационного загрязнения и в которых может быть объявлено о необходимости эвакуации.