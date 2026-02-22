В Энгельсе раздаются взрывы и работает ПВО: Россия подняла в небо самолеты Ту-160

В ночь на воскресенье, 22 февраля, в России было громко – около 10 взрывов прогремело над Саратовом и Энгельсом. Россияне жаловались на атаку БпЛА, по которым пыталась работать ПВО.

Была объявлена воздушная тревога, с аэродрома "Энгельс" в небо подняли бомбардировщик Ту-160. Об этом информировали мониторинговые каналы.

В аэропорту Саратова введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Также в Саратове на фоне угрозы БпЛА на НПЗ запустили аварийное факельное сжигание для снижения давления в системе.

Мониторы добавляли, что также был зафиксирован вылет еще одного стратегического бомбардировщика Ту-160 с аэродрома "Украинка" в Амурской области РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, в российском Татарстане 21 февраля пожаловались на "атаку дронов". При этом особую истерику у россиян вызвало то, что беспилотники, которые они наблюдали в небе, якобы очень напоминают по форме иранские "Шахеды".

