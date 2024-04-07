Ситуация с минной опасностью в этом году несколько лучше, чем в прошлом, ведь российские войска сейчас не могут миновать акваторию Черного моря. Главной угрозой являются мины, которые Военно-морские силы Вооруженных сил Украины находят и обезвреживают.

Об этом рассказал спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона 7 апреля. По его словам, сейчас в акватории Черного и Азовского морей нет российских кораблей.

"Основной опасностью остается минная опасность вследствие деятельности агрессора в Черном море. И по этому поводу у нас постоянно происходят соответствующие действия, постоянно акваторию мы патрулируем, в случае нахождения подобных предметов уничтожаем, обезвреживаем", – сказал Плетенчук.

В то же время он добавил, что сейчас в этом плане наблюдается определенная стабильность.

"В прошлом году было несколько неприятных инцидентов по этому поводу, однако без жертв. В этом году у нас ситуация уже немного лучше. В первую очередь, потому что россияне в принципе по состоянию на данный момент не могут минировать акаторию", – пояснил спикер ВМС.

Плетенчук отметил, что второй опасностью является применение врагом различных систем вооружения воздушного базирования, в частности ракет и "Шахедов".

"По этому поводу также ведется работа, и, в принципе, достаточно стабильно работает наш зерновой коридор. Объемы фактически понемногу растут, и это важно для нашей экономики, а мы в свою очередь со стороны ВМС ВСУ обеспечиваем безопасность гражданского судоходства вместе с другими составляющими Сил обороны Украины", – сказал спикер.

Как сообщал OBOZ.UA, за семь месяцев работы зернового коридора было экспортировано 33,8 млн тонн грузов. Это больше, чем за год работы "зернового соглашения", в котором участвовали ООН, РФ и Турция, заявил вице-премьер Александр Кубраков.

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