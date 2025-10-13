В Феодосии снова прогремели взрывы в районе нефтебазы: что происходит. Фото и видео

Во временно оккупированном Крыму снова прогремели взрывы. Целью атаки, которая произошла поздно вечером 12 октября, снова стала нефтебаза в Феодосии.

Фото и видео, снятые очевидцами, подтверждают попадание и серьезный пожар в районе стратегического объекта российских захватчиков. Небо над местом возгорания стало красным от яркого зарева.

Местные жители писали в пабликах, что слышали взрывы. Так называемый глава Крыма, оккупант и коллаборант Сергей Аксенов признал, что "вражеский БПЛА атаковал нефтебазу в Феодосии", из-за чего возникло возгорание.

По состоянию на полночь жертв и пострадавших не было. Согласно утверждению Аксенова, "силами ПВО было сбито более 20 беспилотников".

"Прошу всех сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации", – призывал преступник жителей полуострова.

"Крымский ветер" передает, что зарево над Феодосией было видно даже в населенных пунктах Старый Крым и Алупка.

Напомним, что военные цели в Феодосии были под ударом совсем недавно. Ночью 6 октября были поражены мощности АО "Морской нефтяной терминал", что в оккупированном городе. Пожар продолжался несколько суток.

Как писал OBOZ.UA:

– В ночь на 12 октября на территории России удар дронов зафиксировали по Смоленскому авиационному заводу. Это предприятие входит в оборонно-промышленный комплекс страны-агрессора и занимается сборкой и модернизацией крылатых ракет, самолетов и авиасистем.

– Кроме того, в Брянской области жители заявляли о взрывах на электроподстанции в поселке Выгоничи.

