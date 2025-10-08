Дым разносит на десятки километров: нефтебаза в оккупированной Феодосии горит третьи сутки. Спутниковые фото

На территории оккупированного Крыма, в Феодосии, уже третьи сутки продолжает гореть нефтебаза, которую 6 октября атаковали украинские беспилотники. Дым от пожара распространяется за десятки километров, при этом местные власти никак не комментируют инцидент.

Об этом сообщает Telegram-канал "Крымский ветер". В частности, там обнародовали кадры спутниковой съемки.

Что известно

"Феодосийский нефтеналивной терминал горит третьи сутки после атаки ВСУ", – говорится в сообщении.

В 01:40 8 октября начались третьи сутки после удара, который вызвал масштабный пожар на нефтебазе. Токсичный дым от возгорания продолжает распространяться на десятки километров и наносит вред местным жителям.

Однако оккупационные власти Крыма продолжают замалчивать инцидент, никаких официальных заявлений до сих пор не прозвучало.

Отмечается, что накануне вечером дымовой шлейф протянулся на около 26 километров в западном направлении.

Что предшествовало

В ночь на понедельник, 6 октября, украинские БПЛА атаковали оккупированный Россией Крым, громко было, в частности, и в Феодосии. Дроны поразили одну из крупнейших нефтебаз полуострова, удар пришелся на резервуары с горюче-смазочными материалами. Сообщалось о двух мощных очагах возгорания на нефтеналивном терминале. Также отмечалось, что пожар на объекте быстро потушить не удастся.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что украинские дальнобойные удары по территории РФ и Крыму с участием беспилотников продолжаются. Среди последних целей – завод им. Свердлова в Дзержинске, военно-морской нефтяной терминал и железнодорожная станция в оккупированной Феодосии, Туапсинский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае и нефтеперерабатывающий завод "Киришинефтеоргсинтез" в городе Кириши.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!