Украинские удары по России будут иметь несколько последствий: в ISW объяснили, с какими вызовами столкнется Кремль

Украинские дальнобойные удары по территории РФ и Крыма с участием беспилотников продолжаются. Среди последних целей – завод им. Свердлова в Дзержинске, военно-морской нефтяной терминал и железнодорожная станция в оккупированной Федосии, Туапсинский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае и нефтеперерабатывающий завод "Киришинефтеоргсинтез" в городе Кириши.

Забастовочная операция Украины против российских НПЗ влияет на внутренний рынок бензина в РФ, обостряя дефицит и вызывая колебания цен, что грозит ростом инфляции и дополнительной макроэкономической нестабильности в стране. К такому выводу пришли аналитики из Института изучения войны (ISW).

Успешные украинские операции

6 октября Генштаб ВСУ сообщил, что в ночь с 5 на 6 октября украинские войска нанесли удар по заводу имени Свердлова в Дзержинске Нижегородской области. Этот завод, по данным Генштаба, входит в число крупнейших российских производителей взрывчатых веществ и производит боеприпасы для авиации и артиллерии, авиабомбы, боевые части противотанковых управляемых ракет, инженерные боеприпасы и боевые части для ракетных систем ПВО.

Также Генштаб сообщил, что украинские силы поразили военно-морской нефтяной терминал в оккупированной Федосии (Крым). По информации, терминал используется для перекачки нефти и нефтепродуктов из железнодорожных вагонов на морские суда и автотранспорт и обеспечивает снабжение российских войск в Украине. Удар вызвал пожар на объекте.

Командир подразделений Сил беспилотных систем майор Роберт Бровди заявил, что удар нанесли дроны, и что этот терминал является крупнейшим перевалочным пунктом нефтепродуктов в оккупированном Крыму с резервуарной емкостью около 250 000 м³.

Бровди уточнил, что российские военные используют терминал в Феодосии для обеспечения топливом своих подразделений во временно оккупированных Запорожской и Херсонской областях по железной дороге.

В то же время по данным российского оппозиционного издания Astra, украинские силы также нанесли удар по железнодорожной станции Айвазовская в Феодосии.

Один из российских военных блогеров заявил, что украинские дроны ночью атаковали Туапсинский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае. В результате удара якобы произошел пожар в помещении охраны, а два человека получили ранения. На видео, обнародованном 5 октября, видны взрывы вблизи завода, тогда как местные власти утверждают, что причиной возгорания стали обломки сбитого беспилотника.

Агентство Reuters сообщило 6 октября, что после ночной атаки украинских дронов на нефтеперерабатывающий завод "Киришинефтеоргсинтез" в городе Кириши (Ленинградская область) с 3 на 4 октября была остановлена установка CDU-6 мощностью 160 тысяч баррелей в сутки – это около 40% общей перерабатывающей способности предприятия. По данным источников агентства, ремонт продлится около месяца, а в это время завод будет работать только на 70% мощности.

"ISW продолжает оценивать, что забастовочная кампания Украины против российских нефтеперерабатывающих заводов влияет на внутренний рынок бензина в России, усиливает дефицит и вызывает скачки цен, которые, вероятно, приведут к росту инфляции и создадут дальнейшую макроэкономическую нестабильность в России", – отметили аналитики.

Напомним, об атаке дронов на Дзержинск Нижегородской области начали писать местные паблики в ночь на 6 октября. По их словам, первый взрыв над городом прогремел примерно в 02:50 ночи. После этого, по разным версиям, в течение часа прозвучало от 25 до более 30 взрывов.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что в ночь на 5 октября в Нижегородской области РФ раздавались взрывы. Местные жаловались на атаку дронов и громкие взрывы. Вероятной целью атаки стал нефтеперерабатывающий завод в городе Кстово: в районе предприятия заметили пожар. Кадры публиковали местные паблики.

