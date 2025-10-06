В Генштабе подтвердили удар по заводу им. Свердлова в РФ и рассказали о поражении важных объектов в Крыму

В ночь на понедельник, 6 октября, подразделения Сил обороны Украины нанесли удары по важному объекту на территории РФ – предприятию "Завод им. Я. М. Свердлова". Он специализируется на производстве взрывчатки и боеприпасов и комплекса по перевалке нефти и нефтепродуктов.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ. Также под прицел попали важные объекты в оккупированном Крыму.

"В рамках снижения наступательного потенциала, а также возможностей противника по ракетно-бомбовым ударам в ночь на 6 октября подразделения Сил обороны Украины поразили инфраструктуру федерального казенного предприятия "Завод им. Я. М. Свердлова", – говорится в сообщении.

Предприятие расположено в Дзержинске Нижегородской области. После атаки в районе цели зафиксированы многочисленные взрывы и пожар.

Что известно об объекте

Известно, что этот завод является одним из ведущих российских производителей взрывчатых веществ. Предприятие способно снаряжать практически все типы боеприпасов, среди которых – авиационные и артиллерийские снаряды, авиабомбы (в том числе корректируемые), боевые части кумулятивных противотанковых ракет, боеприпасы для инженерных подразделений и боеголовки для ракетных систем ПВО.

В рамках кооперации объект также осуществляет снаряжение боевых частей унифицированных межвидовых планерных боеприпасов.

Украинские БПЛА атаковали нефтяной комплекс и склад боеприпасов

Вместе с тем поражены мощности АО "Морской нефтяной терминал" (Феодосия, ВОТ АР Крым).

"Это многофункциональный технологический комплекс по перевалке нефти и нефтепродуктов из железнодорожных вагонов-цистерн на морские суда и обратно, а также автомобильный транспорт. Задействован в обеспечении оккупационной армии российского агрессора", – указано в сообщении.

В результате удачного попадания на объекте вспыхнул масштабный пожар.

Также на временно оккупированном полуострове зафиксировано попадание по складу боеприпасов отдельного батальона материального обеспечения 18-й общевойсковой армии РФ. Сейчас результаты поражения уточняются.

"Силы обороны продолжают принимать все меры, чтобы подорвать военно-экономический потенциал российских оккупантов и заставить РФ прекратить вооруженную агрессию против Украины", – отметили в Генштабе.

Напомним, об атаке дронов на Дзержинск Нижегородской области начали писать местные паблики. По их словам, первый взрыв над городом прогремел примерно в 02:50 ночи. После этого, по разным версиям, в течение часа прозвучало от 25 до более чем 30 взрывов.

