В феврале количество поражений целей врага дронами выросло на 22%: Сырский рассказал об успехах

В феврале 2025 года защитники Украины с помощью беспилотников поразили и уничтожили вражеских целей на 22% больше по сравнению с январем. Наиболее эффективно наносят поражения украинские FPV-дроны и бомберы мультироторного типа.

Видео дня

Об успехе отчитались боевые командиры на ежемесячном рабочем совещании по вопросам развития беспилотных систем, которое проходит в формате видеоконференции. Детали рассказал главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский.

В частности, в феврале 2025 года подразделения СБС уничтожили и поразили:

– 2300 оккупантов;

– 1552 фортификационные сооружения;

– 467 артиллерийских установок;

– 292 единицы автотехники;

– 64 радиотехнических объекта;

– 55 складов ГСМ и БК;

– 52 танка;

– 31 бронемашину;

– семь РСЗО;

– пять комплексов ПВО.

Генерал подчеркнул, что беспилотные системы стали одним из важнейших элементов современной войны – они постоянно развиваются, держат фронт или двигают его вперед, помогают сохранить жизнь наших воинов, уничтожают личный состав и технику российских войск.

На совещании он заслушал отчеты командующего Сил беспилотных систем ВСУ Вадима Сухаревского по развитию возможностей, результатам боевой работы подразделений беспилотных систем, а также реализации задач по формированию и масштабированию частей БпС.

"Особенно ценной частью таких совещаний считаю доклады командиров подразделений БпАК о применении и развитии беспилотных сил и средств. Важный опыт "Мадяра", "Ахиллеса", других командиров помогает улучшить работу по этому направлению во всех Вооруженных силах", – подчеркнул Сырский.

Особое внимание он уделил разработке Концепции применения. По его словам, в настоящее время существует неотложная необходимость внедрить единый стандарт работы беспилотных систем во всех подразделениях Сил обороны – для улучшения координации при выполнении боевых задач.

В то же время добавил, что и агрессор сегодня не стоит на месте. Российская армия перенимает опыт ВСУ и наращивает собственные наработки в области дронов. На совещании разведка озвучила данные по формированию войск БПС в ВС РФ, где у врага сформировано управление начальника войск БПС, созданы подразделения БПАК быстрого реагирования и развивается направление дронов с управлением на оптоволокне.

"Мы также увеличиваем использование дронов на оптоволоконном управлении. Однако эта составляющая БПС ВСУ требует исключительного внимания и приложения максимальных усилий. Мы просто не имеем права отставать от врага в тех отраслях технологической войны, где должны вооружаться и усиливаться за счет собственных ресурсов… Искренне благодарен всем защитникам и защитницам, уничтожающим врага и двигающим вперед наши беспилотные силы. Так победим! Слава Украине!" – подытожил Сырский.

Как сообщал OBOZ.UA, дронам на оптоволокне, использование которых наращивается в ВСУ, не является препятствием вражеская РЭБ (система радиоэлектронной борьбы). Кроме этого, такие БПЛА могут находиться в воздухе значительно дольше обычных, но есть у них и определенные недостатки.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!