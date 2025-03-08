Популярность растет: в Силах обороны рассказали о преимуществах и недостатках FPV-дронов на оптоволокне в боевых условиях. Видео

В последнее время среди украинских защитников, что охотятся на врага с помощью летающих беспилотных аппаратов, приобретают популярность дроны на оптоволокне. Такому БПЛА не может помешать вражеская РЭБ, к тому же такой аппарат способен находиться в воздухе в разы дольше обычного дрона. Но есть у них и некоторые недостатки.

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В частности, дроны на оптоволокне больше обычных, и поэтому их легко поразить даже из обычного стрелкового оружия. Такие БПЛА используют только для ограниченного круга задач, рассказал командир подразделения РУбПАК "Феникс" Дмитрий Олексюк.

"Это классное средство. Классно, когда у тебя есть телеметрия и управление до момента поражения, когда ты рассматриваешь лицо того механика-водителя танка или там блиндаж противника изнутри. Но это такой тип дронов, который используется только для определенных задач, причем в довольно ограниченном количестве", – отметил военный.

В современной войне обычные FPV-дроны – разменная монета, и нередки моменты, когда операторы запускают их сериями, один за другим. С дроном на оптоволокне так не выходит.

"Просто полететь, чтобы убить одного пехотинца – нецелесообразно. Для того есть обычные FPV-дроны, а этот аппарат должен использоваться для определенного задания. Например, поразить что-то в лесу на небольшом расстоянии или еще что-то такое", – рассказал Дмитрий Олексюк.

Напомним – украинские оружейники в вопросе дальности полета дронов не оптоволокни сразу обогнали россиян. Но хотя такие наши "птички" и способны пролететь на пять километров дальше, чем аналогичные аппараты врага, "мы не можем залететь на 30 км".

"Пока нет такого дрона, который способен полететь с катушкой с 30-километровым оптоволокном. А обычным FPV-дронам можно залететь и еще дальше", – объяснил военный.

Еще одним минусом беспилотника на оптоволокне Дмитрий Олексюк назвал габариты аппарата.

"Над целью нельзя надолго зависать, потому что такой БПЛА в два раза больше, чем обычный FPV-дрон, и его можно просто поразить стрелковым оружием", – объяснил командир подразделения "Феникс".

Пограничная комендатура разведывательно-ударных беспилотных авиационных комплексов "Феникс" – одно из наиболее эффективных подразделений беспилотных систем в составе Сил обороны Украины. Комендатура действует в составе знаменитой бригады Гвардии наступления "Помста".

"Феникс" применяет широкую линейку различных дронов самолетного и коптерного типа: FPV, ночные бомберы, легкие разведывательные БПЛА, имеет высокий уровень обеспечения и подготовки личного состава. А командир РУбПАК, Герой Украины Дмитрий Олексюк пользуется уважением у подчиненных и руководства.

Как сообщал OBOZ.UA, новый украинский FPV-дрон Shrike (т.е. "Шрайк") обладает интересным свойством. Его машинное зрение также позволяет дрону работать даже при условиях РЭБ-помех.

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