РЭБ не помеха: в ВСУ показали, как работает автозахват цели машинным зрением. Видео

Украинский FPV-дрон Shrike 10CV обладает интересным свойством. Это computer vision ("машинное зрение") – то есть картинка, получаемая беспилотником в процессе своей работы, анализируется бортовой электроникой. А это в свою очередь позволяет дрону работать даже при РЭБ-препятствиях

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О таком свойстве украинского БПЛА напомнил глава ОО "Центр радиотехнологий" Сергей Бескрестнов (позывной Флэш), специалист и консультант в области военных радиотехнологий. Флэш тоже показал, как это работает.

"Все увлеклись дронами на оптике и забыли об автозахвате цели машинным зрением. А зря. Вот как это работает на примере Shrike 10CV. Как видите на видео, картинка исчезает из-за препятствий РЭБ, но это не мешает дрону, ведь цель уже захвачена", – рассказал Флеш.

Как ему ответили в сети, "наша победа скрывается в интеллектуальном оружии и его быстром внедрении вплоть до применения".

О дронах-камикадзе Shrike известно очень мало. Это чисто украинская разработка и изготовление. Из-за своих форм, размеров и винтов выглядит этот беспилотник колючим. Видимо, отсюда и название, потому что Shrike – это "колючий" Шрайк из культового фантастического произведения Дэна Симмонса "Гиперион".

Производит "Шрайков" украинский defense-tech стартап. Один беспилотник стоит всего несколько сотен долларов, но "результаты его работы неприятно поражают оккупантов". Благодаря функции автодовода этот дрон способен автоматически корректировать траекторию полета.

Недавно разработчики представили новую модификацию "Шрайков", способную садиться на водную поверхность, погружаться на глубину, а затем снова подниматься в воздух. Такой подход открывает новые возможности для тайного проникновения в зону боевых действий и неожиданных ударов по оккупантам.

Также Флеш прокомментировал новость о том, что США отключили Украине систему целеуказаний для "Хаймарсов".

"Звучит страшно, но ничего страшного нет. От этого "Хаймарс" не перестал стрелять по найденным своими силами целям. Ребята работают", – заметил он.

Как сообщал OBOZ.UA, президент США Дональд Трамп приказал приостановить военную помощь Украине после его спора с украинским лидером в Овальном кабинете 28 февраля. Приостановка военной помощи США для Украины в первую очередь зацепила ракеты для противовоздушной обороны, боеприпасы к HIMARS и артиллерию.

Среди приостановленной помощи – и разведданные, в том числе упомянутая система целеуказаний для "Хаймарсов".

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