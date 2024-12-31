В FT оценили, возможно ли прекращение войны в Украине в 2025 году

Украина и Россия в 2025 году могут заключить мирное соглашение. Однако то, насколько такое развитие событий будет реальным, во многом зависит от новоизбранного президента США Дональда Трампа.

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Приблизить мир он сможет только, если усилит поддержку Киева и давление на Москву. Об этом говорится в публикации издания Financial Times, авторы которой попытались сделать прогноз на следующий год.

Издание отмечает, что Трамп может приблизить подписание соглашения между Россией и Украиной о прекращении войны уже в 2025 году.

Для этого США придется оказывать давление на Москву вероятным введением более жестких санкций, а также усилить военную помощь Киеву. Так Вашингтон сможет заставить Кремль серьезно отнестись к мирным переговорам и необходимости их начала.

При этом, добавляет издание, союзники США будут убеждать Трампа не снимать вопрос членства Украины в НАТО с повестки дня, по крайней мере, на начальном этапе.

Авторы прогноза считают, что президент Украины Владимир Зеленский в конечном счете согласится на фактический контроль России над временно оккупированными территориями нашего государства без признания его юридического контроля, это произойдет "с некоторыми обменами земель". Взамен Киев получит европейские гарантии безопасности при поддержке США.

В конце концов, вступление Украины в НАТО будет заморожено, считают авторы материала.

Напомним, ранее издание The Hill отметило, что Трамп "ослабил риторику" по поводу своих грандиозных обещаний о завершении войны "за 24 часа". Новоизбранный президент США признал, что сложнее урегулировать ситуацию в Украине, чем снизить напряженность на Ближнем Востоке с участием Израиля, Ирана, Сирии и разных прокси-групп.

По его словам, президент Украины Владимир Зеленский и российский диктатор Путин должны быть готовы заключить соглашение о прекращении войны, хотя не стал подробно описывать, на какие уступки каждая сторона должна пойти.

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