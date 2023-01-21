В Геническе, Бердянске и на Донбассе устроили патриотические акции против оккупантов. Фото

Украинцы на оккупированных Россией территориях продолжают оказывать сопротивление захватчикам. Патриотические акции с напоминанием россиянам, что на украинской земле их никто не ждал, прошли в оккупированных Донецке и Луганске.

Видео дня

Также "приветы" оккупантам передали украинцы во временно оккупированных Геническе Херсонской и Бердянске Запорожской области, там также напомнили жителям оккупированных территорий, почему нельзя брать российские паспорта и как избежать принудительного вручения "аусвайсов". Подробности и фото были обнародованы в Telegram-канале Движения "Желтая Лента".

Так, активисты движения сообщили, что протесты против оккупации продолжаются в захваченных Россией еще в 2014 году Луганске и Донецке.

"Активисты движения "Желтая Лента" продолжают активно распространять листовки, которые напоминают р*шистам, что они на Украинской земле! Смелые жители этих городов даже поддерживают лозунги против р*шистов и ждут ВСУ!" - отмечено в сообщении.

А в оккупированных Геническе на Херсонщине и Бердянске на Запорожье активисты Движения провели акцию против принудительной "паспортизации" украинцев.

"Жители этих городов должны знать, что паспорт России - это ловушка! Именно поэтому активисты движения "Желтая Лента" постоянно распространяют материалы направленные на бойкот паспортизации! Захватчикам не удается легализовать оккупацию путем паспортизации населения, в оккупированном Бердянске за время оккупации паспорта РФ взяло менее 1% населения! Мы не сдаемся! Совершаем свой протест, свое сопротивление до победы!" - говорится в сообщении.

Активисты также напомнили украинцам в оккупации, как избежать "паспортизации" и как они могут приобщиться к помощи государству, находясь на оккупированных территориях.

Напомним, ранее сообщалось, что украинцы устроили смелые акции в оккупированном Крыму и обратились к оккупантам.. Также патриоты провели акцию в оккупированном Севастополе и заверили захватчиков, что в этот город непременно вернется украинский флаг.