В Генштабе подтвердили поражение двух НПЗ и газоперерабатывающего завода в России. Фото, видео и все подробности

В ночь на 29 октября подразделения Сил обороны поразили два нефтеперерабатывающих завода, задействованные в обеспечении российской армии. Под атакой оказались Новоспасский и Марийский НПЗ

В результате успешной операции на объектах зафиксированы взрывы и пожары. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

"Силы обороны Украины продолжают наносить результативные удары по стратегическим объектам ВПК России", – указано в сообщении.

В частности, речь идет о поражении Новоспасского нефтеперерабатывающего завода в поселке Новоспасское Ульяновской области. Известно, что предприятие, которое входит в состав холдинга "Проминвест", специализируется на первичной переработке углеводородов.

Его годовая мощность составляет около 600 тысяч тонн нефти, что равняется примерно 0,2% от общего объема переработки в РФ. Завод производит бензин, дизельное топливо и мазут, которые поставляются как на внутренний рынок, так и на экспорт.

Также удару подвергся Марийский НПЗ в поселке Табашино, республика Марий Эл. На территории предприятия зафиксированы взрывы и пожар.

Завод обеспечивает топливом Приволжский федеральный округ, а его проектная мощность составляет 1,3 миллиона тонн в год. Предприятие имеет две установки первичной переработки нефти и установку вакуумной переработки мазута.

Кроме того, украинские беспилотники этой ночью атаковали Буденовский газоперерабатывающий завод в городе Буденовск Ставропольского края РФ. В результате удара зафиксировано попадание в производственную установку ГПУ-1.

Как отметили в Генштабе, мощность предприятия составляет около 2,2 миллиарда кубометров газа в год. Завод поставляет газ местным предприятиям и служит важным источником сырья для нефтехимической промышленности региона.

"Вывод из строя мощностей указанных предприятий на территории РФ снижает возможности российской армии в ведении боевых действий. Силы обороны Украины продолжают реализовать меры, направленные на прекращение вооруженной агрессии РФ против Украины", – говорится в сообщении.

Напомним, ранее украинские дроны поразили ряд стратегических объектов на территории России. Целью ударов стали завод по производству боеприпасов и нефтеперерабатывающий завод.

Как сообщал OBOZ.UA, 11 октября украинские дальнобойные дроны поразили нефтеперерабатывающий завод "Башнафта-УНПЗ" в городе Уфа в Башкортостане. Расстояние от государственной границы Украины до цели в Уфе составляет около 1400 км.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!