'У нас есть новый пакет энергетической поддержки': Зеленский рассказал о ключевых темах переговоров в Норвегии. Видео

В ночь на 22 октября подразделения Сил обороны Украины поразили ряд стратегических объектов на территории России. Целью ударов стали завод по производству боеприпасов и нефтеперерабатывающий завод.

На территории предприятий зафиксированы взрывы. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Результаты дроновой атаки

По информации Генштаба, удары по стратегическим объектам на территории РФ были нанесены в рамках снижения военно-экономического потенциала российского агрессора.

В частности, дроны-камикадзе атаковали Саранский механический завод в Республике Мордовия. На территории предприятия зафиксированы взрывы. Завод производит противопехотные инженерные боеприпасы и комплекты минирования, детонаторы боеприпасов и узлы инициирования.

Кроме того, поражен Махачкалинский нефтеперерабатывающий завод в республике Дагестан. Зафиксировано попадание в одну из установок переработки на территории предприятия.

Основным предназначением завода является обеспечение горючим и его хранение в интересах морской базы Каспийского флота и заправка военных судов российских оккупантов. Ежегодный объем переработки составляет до 1 миллиона тонн. Степень нанесенного ущерба уточняется.

"Силы обороны продолжают принимать все меры, чтобы взорвать военно-экономический потенциал российского агрессора и заставить РФ прекратить вооруженную агрессию против Украины", – заявили в Генеральном штабе.

Новость дополняется…