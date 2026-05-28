В Генштабе подтвердили поражение НПЗ в Туапсе и рассказали об ударах по командным пунктам врага. Фото и видео

В ночь на 27 мая Силы обороны Украины нанесли серию ударов по стратегическим военным и промышленным объектам России и оккупированных территорий. Известно, что поражен нефтеперерабатывающий завод "Туапсинский" в Краснодарском крае, а также ряд пунктов управления, систем ПВО и объектов военной логистики противника.

Для части ударов Воздушные силы использовали ракеты воздушного базирования Storm Shadow.

О результатах боевой работы сообщил Генеральный штаб ВСУ.

