В Генштабе подтвердили поражение НПЗ в Туапсе и рассказали об ударах по командным пунктам врага. Фото и видео
1 минута
102
Будьте первыми в курсе главного – подпишитесь на Новини на OBOZ.UA в Google
В ночь на 27 мая Силы обороны Украины нанесли серию ударов по стратегическим военным и промышленным объектам России и оккупированных территорий. Известно, что поражен нефтеперерабатывающий завод "Туапсинский" в Краснодарском крае, а также ряд пунктов управления, систем ПВО и объектов военной логистики противника.
Для части ударов Воздушные силы использовали ракеты воздушного базирования Storm Shadow.
О результатах боевой работы сообщил Генеральный штаб ВСУ.
Новость дополняется...