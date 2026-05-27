В российском Туапсе прогремели взрывы: сообщают о прилете в районе НПЗ. Фото и видео

В ночь на 27 мая взрывы снова звучали в городе Туапсе Краснодарского края РФ. Местные жители пожаловались на минимум один прилет.

Предварительно, в очередной раз был атакован Туапсинский НПЗ. Об этом сообщают Telegram-канал Exilenova+ и независимое российское издание ASTRA.

Снова атакован НПЗ в Туапсе

В Exilenova+ утром в среду сообщили, что под ударами Сил обороны снова оказался город Туапсе.

"Этой ночью был атакован Туапсе, местные сообщают как минимум об одном прилете", – отмечено в сообщении.

Судя по появившимся в сети кадрам, взрывы сопровождались заревом, а в районе прилета впоследствии начал подниматься дым.

В ASTRA же утверждают, что атака, вероятно, была в очередной раз направлена на местный НПЗ.

"Туапсе ночью вновь попал под атаку. Один из взрывов, вероятно, произошел в районе НПЗ, следует из OSINT-анализа ASTRA видео с моментом прилета. Это как минимум 5-ая атака на завод за эту весну", – заявили в издании.

Для анализа ASTRA выбрала видео, присланное их подписчиками.

"OSINT-анализ показал, что атака, вероятно, вновь была направлена на НПЗ. Поврежден ли завод, неизвестно. Видео было изменено и обрезано перед публикацией в целях безопасности читателей", – пояснили российские журналисты.

Также в издании напомнили, что АО "РН-Туапсинский НПЗ" входит в единый производственный комплекс с ООО "РН-Морской терминал Туапсе". Он принадлежит "Роснефти".

Еще в 8 часов утра местные паблики возмущались из-за молчания местных властей о ночной атаке.

Первая реакция от оперштаба Краснодарского края подоспела к 08:24: там заявили, что "в Туапсинском муниципальном округе обломки БПЛА упали на территории морского терминала"

"Пострадавших нет. Из-за падения фрагментов беспилотников произошло возгорание, которое оперативно ликвидировали. К тушению пожара привлекали более 80 человек и 25 единиц техники, в том числе от МЧС России", – уверили местные чиновники.

Такую же информацию несколько минут спустя обнародовал и глава Туапсинского муниципального округа Сергей Бойко.

Тем временем в российском минобороны традиционно заявили об "отражении атаки". В этот раз российской ПВО якобы удалось сбить 140 украинских БпЛА над регионами РФ, оккупированным Крымом, Азовским и Черным морем.

Из российских регионов, где "сбивали" дроны, в МО РФ назвали Белгородскую, Волгоградскую, Воронежскую, Курскую, Орловскую, Тульскую области и Краснодарский край.

А вот Ростовская область, где в Таганроге, по предварительным данным, под ударом оказался авиаремонтный завод, в "сводке" оккупантов не упоминается.

Как сообщал OBOZ.UA, этой ночью в российских Таганроге и Воронеже прогремели взрывы, поднялся дым. По предварительным данным, целью атаки стали авиаремонтный завод и аэродром "Балтимор".

Кроме того, громко было и во временно оккупированном Крыму. После взрывов появились сообщения о прилете по штабу ВВС Черноморского флота РФ, пожаре в Севастопольской бухте и взрывах в районе Таврической ТЭС под Симферополем.

