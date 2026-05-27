Под прицелом были авиабаза и авиаремонтный завод: в Таганроге и Воронеже прогремели взрывы, поднялся дым. Фото и видео

Утром 27 мая на атаку Украины пожаловались в российских Воронеже и Таганроге. После взрывов в обоих городах в небе был виден дым.

Видео дня

Предварительно, поражены авиабаза "Балтимор" и объект технического обслуживания и ремонта авиационной техники. Подробности сообщает Telegram-канал Exilenova+.

Атака на Таганрог

О том, что Таганрог находится под атакой Сил обороны, в Exilenova+ сообщили в 05:14.

"Таганрог, местные сообщают об атаке и прилете", – отмечено в сообщении.

Несколько позже в канале появилось сообщение, что ударов было минимум два.

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь заявил, что "в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область уничтожена ракета в городе Таганрог" и пожаловался на "возгорание автомобилей" на одной из улиц города.

Несколько позже он написал о двух пострадавших.

Согласно анализу OSINT-сообщества world.militares, атака могла быть направлена на ремонтную/техническую зону центрального аэродрома Таганрога.

К такому же выводу пришло и независимое российское издание ASTRA.

"Согласно анализу ASTRA кадров от очевидцев, дым поднимается на территории авиационного ремонтного завода 325. Кадры сняты примерно на расстоянии около 2.8 км от предприятия", – отмечено в сообщении.

Там напомнили, что авиационный ремонтный завод 325 / ОАО "325 АРЗ" – это авиаремонтное предприятие, расположенное в Таганроге. Из-за вторжения России в Украину завод находится под санкциями всех стран Евросоюза, США и Украины. Рядом также находится 352 авиазавод.

"Повреждены ли сами заводы, неизвестно. О пострадавших информации также пока нет. Ранее это предприятие уже атаковали в декабре 2024 года", – добавляет ASTRA.

Атака на Воронеж

В 05:22 в Exilenova+ сообщили, что под атакой оказался также Воронеж.

В городе после взрывов был виден дым.

По данным Exilenova+, в Воронеже атака была на аэродром/авиабазу ВКС РФ "Балтимор".

Как сообщал OBOZ.UA, этим утром взрывы гремели также в оккупированном Крыму. После них появились сообщния о прилете в здание штаба ВВС Черноморского флота в Севастополе, пожар в районе Севастопольской бухты, а также взрывы в районе Таврической ТЭС под Симферополем.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!