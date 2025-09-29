В Генштабе подтвердили поражение завода в Брянской области, который производит продукцию для военных нужд РФ. Фото и видео

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины подтвердили удар по Карачевскому заводу "Электродеталь" в Брянской области РФ. Предприятие производит продукцию для нужд российской армии.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ. Военные отметили, что такие удары происходят в рамках снижения возможностей оккупационной армии РФ.

Ракетный удар был нанесен 29 сентября. Подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ вместе с другими составляющими Сил обороны "осуществили пуск четырех изделий" по ОАО "Карачевский завод "Электродеталь" (город Карачев Брянской области РФ).

Дальность полета – более 240 километров.

Последствия удара по российскому заводу

В Генштабе сообщили, что на территории объекта зафиксированы взрывы и пожар. Результаты поражения уточняются.

Местные жители сняли последствия атаки по заводу, которые подтверждают, что там произошло серьезное возгорание. В то же время OSINT-расследователи утверждают, что горело в цехах предприятия.

Что известно о заводе, который поразили Силы обороны

Карачевский завод "Электродеталь" производит разнообразные электрические соединители для военных и общепромышленных применений, включая низкочастотные, высокочастотные и комбинированные соединители.

Продукция используется в авиакосмической, электронной, приборостроительной и других отраслях. Это, в частности, соединители для печатных плат, военной техники, самолетов, антенн, базовых станций и других систем, а также компоненты для различных измерительных приборов.

"Силы обороны продолжают принимать все меры, чтобы подорвать военно-экономический потенциал российских оккупантов и заставить РФ прекратить вооруженную агрессию против Украины", – отметили в Генштабе ВСУ.

Как сообщал OBOZ.UA, утром 27 сентября на территории Чувашской Республики РФ зафиксирована атака беспилотников на объект топливной инфраструктуры. Удару подверглась нефтеперекачивающая станция возле поселка Конар Цивильского округа.

