В Генштабе заявили о поражении пункта управления врага и ряда логистических объектов: детали операций

В ночь на 28 февраля Силы обороны Украины нанесли удары по объектам управления и логистики российских войск на временно оккупированных территориях и в приграничье РФ. Поражены пункт управления 127-й мотострелковой дивизии, склады боеприпасов и горюче-смазочных материалов.

Также пострадали места сосредоточения личного состава противника. Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

В рамках операции украинские подразделения сосредоточили огневое поражение на объектах, обеспечивающих снабжение и координацию действий российских подразделений. В частности, в районе Новоамвросиевского зафиксировано поражение склада ГСМ мотострелкового полка, а вблизи Амвросиевки – склада боеприпасов отдельной мотострелковой бригады на временно оккупированной части Донецкой области.

На ВОТ Херсонщины удары направили по складам материально-технического обеспечения мотострелкового и инженерно-саперного полков в районе Каланчака, а также по складу горючего отдельной бригады МТЗ в районе Мирного. Кроме этого, в районе Багатира в Донецкой области поражен еще один склад материально-технического обеспечения оккупантов.

Поражены районы с сосредоточением живой силы противника в Дроновке Белгородской области РФ, Родинском Донецкой области и вблизи Березового Днепропетровской области.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Лиманском направлении (Донецкая область) украинские военные в очередной раз зачистили дороги от российских дронов-ждунов. С помощью таких беспилотников оккупанты устраивают засады вдоль дорог.

