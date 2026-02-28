'Все засады подлежат уничтожению': украинские военные 'зачистили' дронов-ждунов на Лиманском направлении. Видео

На Лиманском направлении(Донецкая область) украинские военные в очередной раз зачистили дороги от российских дронов-ждунов. С помощью таких беспилотников оккупанты устраивают засады вдоль дорог.

Об этом рассказали в Telegram-канале 66 ОМБр имени князя Мстислава Храброго. Бойцы поделились кадрами удачной зачистки.

По словам военных, оккупанты используют тактику дронов-ждунов несмотря на снег и мороз. Россияне размещают БПЛА вдоль дорог, где они ждут цель часами.

"В полосе ответственности 66 ОМБр им. князя М. Храброго мы ждунов не терпим! Линия боевого соприкосновения и все дороги тщательно проверяются, а любые засады – подлежат уничтожению", – отмечают бойцы.

Операторы второго механизированного батальона "Внуки Адольфовны" постоянно проверяют местность. Благодаря этому Силы обороны могут безопасно перемещаться и эффективно выполнять боевую работу.

