Группа ССО зашла во вражеский тыл, заложила взрывчатку и сорвала просачивание противника. Видео операции

Украинские Силы специальных операций эффективно сорвали утечку противника, действовали во вражеском тылу и взорвали критически важную позицию врага. Момент операции попал на видео, что демонстрирует высокий профессионализм украинских спецназовцев.

Результатом стала значительная потеря противника и перерезание его маршрута на фронте. Об этом сообщила пресс-служба Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины.

Операция состоялась на Северо-Слобожанском направлении.

"Тыл. Взрывчатка. Подрыв. Группа ССО зашла во вражеский тыл, заложила взрывчатку и подорвала утечку противника. Специальные действия провело одно из подразделений Сил специальных операций на Северо-Слобожанском направлении", – говорится в сообщении.

Так, аэроразведка обнаружила вражеский маршрут с точками накопления.

Из-за повышенного риска для группы классическая засада не проводилась. Вместо этого операторы ССО инфильтрировались в тыл врага, заложили взрывчатку в определенных местах и безопасно вышли.

Благодаря этой спецоперации враг понес потери, а его маршрут просачивания на данном участке фронта был прерван. Силы специальных операций подтвердили свою способность действовать эффективно даже в сложных и опасных условиях, оставаясь всегда "за чертой".

