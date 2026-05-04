В Германии предложили Украине создавать вместе альтернативу Tomahawk и упрекнули Трампа

В Германии предложили создать совместно с Украиной альтернативу ракетам Tomahawk и раскритиковали политику президента США Дональда Трампа. Отказ Вашингтона размещать такие ракеты на немецкой территории ослабляет сдерживание России и непосредственно влияет на безопасность Европы.

Об этом заявил эксперт по безопасности немецкой правительственной партии Христианско-демократический союз (ХДС) Родерих Кизеветтер, который назвал решение США "огромной ошибкой". Его цитирует Deutsche Welle.

По его словам, Европа должна срочно в сотрудничестве с Украиной разработать собственные дальнобойные системы, чтобы к 2030 году получить альтернативу американским средствам.

"Выход заключается в том, чтобы разработать нечто подобное совместно с Украиной, чтобы к 2030 году такие системы уже были в наличии", – призвал эксперт по безопасности.

Лишая Европу Tomahawk, Трамп делает подарок Путину

Кизеветтер подчеркнул, что отсутствие в Германии американских ракет средней дальности непосредственно влияет на безопасность континента на фоне ядерной угрозы со стороны РФ.

Он также убежден, что отказ США от размещения Tomahawk является даже более серьезным вызовом, чем сокращение американского военного контингента в Европе. По его мнению, такой шаг посылает опасный сигнал российскому диктатору Владимиру Путину, который еще в 2017 году нарушил договор об ограничении ракет средней и малой дальности.

"Россия ни о чем не договаривается, она ставит перед фактом", – напомнил эксперт, объясняя причину своего беспокойства.

Риск шантажа со стороны России

Отдельно эксперты предупреждают о риске усиления военного давления со стороны страны-агрессора России.

Так, аналитик по безопасности Нико Ланге поддержал необходимость создания независимого от США европейского оружия большой дальности. Он напомнил, что Москва с 2018 года разместила в Калининградской области комплексы Искандер, которые уже создают постоянную угрозу для Европы.

По его словам, отсутствие американских ракет в Германии лишь углубляет "дефицит сдерживания" и может привести к ситуации, когда Россия получит преимущество и будет использовать его для шантажа.

"Если размещение американских ракет не произойдет, мы останемся с пробелом в обороне. Благодаря своим ракетам в Калининграде Россия имеет потенциальное преимущество над нами, и мы можем скатиться до состояния, когда нами будут манипулировать путем шантажа", – предостерег Ланге.

Именно поэтому Европе нужно собственное дальнобойное оружие, независимое от политических решений Вашингтона, подчеркнул Нико Ланге.

Как сообщал OBOZ.UA:

США также откладывают выполнение крупного оборонного контракта с Японией на сотни крылатых ракет Tomahawk, которые Токио рассчитывал получить в ближайшие годы. Причиной стала война против Ирана, во время которой США использовали сотни таких ракет.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон может сократить военное присутствие в Германии больше, чем планировалось ранее. По его словам, речь идет о выводе более 5000 военных, и эта цифра может возрасти.

Также Трамп рассматривает возможность вывода американских войск не только из Германии, но и из других стран НАТО. Речь идет, в частности, об Испании и Италии, которые, по его оценке, недостаточно поддержали США во время войны с Ираном.

