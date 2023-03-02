В Госдепе заявили, что приостановка РФ участия в ядерном договоре не повлияет на поддержку Украины

В Государственном департаменте США заявили, что приостановка Россией участия в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений никак не повлияет на поддержку Украины. В Вашингтоне подчеркнули, что будут продолжать делать все, чтобы сдерживать агрессию Кремля.

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В то же время в США отметили, что взаимное соблюдение Договора о СНВ укрепляет интересы безопасности многих стран, в том числе, РФ. Об этом во время брифинга заявил представитель Государственного департамента США Нед Прайс.

По его словам, США продолжат оказывать поддержку Украине до тех пор, пока страна-агрессор Россия будет представлять угрозу. В то же время спикер Госдепа подчеркнул, что взаимное соблюдение Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений укрепляет интересы безопасности Соединенных Штатов, России и других стран мира.

"Предполагаемая приостановка Россией действия нового СНВ не помешает Соединенным Штатам продолжать поддерживать Украину. Мы делаем именно то, что мы сказали президенту Путину, Кремлю и остальному миру, что мы будем делать, если Москва продолжит свою агрессию", – заявил Нед Прайс.

Кроме того, представитель Госдепа заявил, что Соединенные Штаты заинтересованы в том, чтобы продолжать работать над сохранением этого договора. Прайс призвал Москву возобновить полное соблюдение договора.

"Мы по-прежнему полностью соблюдаем договор, включая количественные ограничения нового СНВ, и мы точно изучаем, какое влияние эта предполагаемая приостановка окажет на состояние договора. Но то, как Россия решит реагировать, как Россия решит действовать, поможет обдумать соответствующие ответы США", – заявили в Госдепе.

Напомним, 20 февраля страна-агрессор Россия провела испытание межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат". Это произошло именно в то время, когда президент Соединенных Штатов был с визитом в Украине. Ссылаясь на слова американских чиновников, есть все основания полагать, что запуск ракеты был неудачным.

Ранее сообщалось, что Путин выступил с ежегодным обращением к Федеральному собранию РФ. В частности, во время своего выступления он заявил, что Российская Федерация приостанавливает свое участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал ядерные угрозы российского диктатора Владимира Путина, которые тот озвучил, обращаясь к Федеральному собранию РФ. Украинский лидер отметил, что Россия общается как террорист и даже не скрывает этого.

Как сообщал OBOZREVATEL, государственный секретарь США Энтони Блинкен подвел итоги выступления диктатора Владимира Путина перед Федеральным собранием в Кремле. Особое внимание американский чиновник уделил решению российского диктатора о выходе РФ из договора о ядерном оружии, который предполагает ненаращивание боеголовок массового поражения.