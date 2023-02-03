В Госдуме предложили отправлять на фронт безработных россиян: ''они будут только рады''

В Государственной думе Российской Федерации было выдвинуто предложение о мобилизации безработных граждан. Причина тому – дефицит профессиональных кадров на предприятиях.

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Об этом сообщил депутат Госдумы от фракции "Единая Россия" Максим Иванов. Данное решение должно помочь сохранить необходимое количество высококвалифицированных кадров, увеличив при этом количество военнослужащих.

"Возникает разумный вопрос: может при мобилизации вместо ценных специалистов, инженеров, рабочих высокой квалификации в первую очередь мобилизовать безработных "клиентов" центра занятости? Уверен, те будут только рады: работа почетная, зарплата высокая", – написал российский депутат у себя в Telegram-аккаунте.

Как заявил Максим Иванов, владельцы многих компаний и предприятий в России массово сообщают о недостатке профессиональных кадров вследствие проведения мобилизации. Именно поэтому было предложено отправлять на фронт людей, не имебщих работу.

Мобилизованным солдатам армии РФ обещают зарплату в 195 тысяч рублей.

Важно отметить, что критерии отбора граждан РФ в армию включают в себя военный опыт или прохождение военной кафедры. Вероятно, не каждый безработный житель России имеет такие навыки.

Как сообщал OBOZREVATEL, в стране-агрессоре Российской Федерации ищут пути усиления своих войск для нового наступления на Украину. В связи с этим Кремль может объявить новую волну мобилизации.

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