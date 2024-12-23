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Блог | В госпиталях сотни бойцов: защитникам не хватает одежды
Сделайте пожалуйста репосты! Это же нетрудно?
В госпиталях сотни тяжелораненых воинов, бойцов привозят без рук и ног, многие с ожогами, с ужасными ранами, им очень больно.
Нужна обычная одежда, брюки, футболки, кофты, шапки. Бойцов привозят сотнями, одежды вообще не хватает!!
Нужно 70-100 тыс грн
Закажу на фабрике, разделим на 2-3 госпиталя.
Сегодня первую партию одежды выкупила, вторая будет через 4 дня
Люди, не будьте равнодушны.
Большое спасибо всем за каждую гривну
Пайпал – [email protected]
Приват - 5168752017223390
Монобанк - 5375411504293973 / UA753220010000026204306753142
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