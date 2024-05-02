В Грузии продолжаются массовые протесты: демонстранты перекрыли автомобильное движение в центре Тбилиси. Фото и видео

В Грузии продолжаются массовые протесты против закона об "иноагентах". Несколько десятков демонстрантов перекрыли одну из главных транспортных артерий Тбилиси – площадь Героев.

Об этом сообщило "Эхо Кавказа". Отмечается, что один из активистов был задержан правоохранителями.

В Министерстве внутренних дел Грузии напомнили, что согласно закону "О собраниях и манифестациях" запрещено искусственно перекрывать проезжую часть транспорта, а также создавать умышленные препятствия движению транспорта.

Отмечается, что демонстранты собрались также у здания парламента, где раньше против них силовики применили слезоточивый газ, водометы и, вероятно, резиновые пули.

Напомним, 1 мая пророссийский парламент Грузии принял во втором чтении скандальный законопроект "О прозрачности иностранного влияния" – так называемый закон об "иноагентах". Голосование проходило параллельно с масштабными протестами в столице Грузии по проспекту Руставели.

До окончательного принятия законопроект еще предстоит пройти третье финальное чтение. Дата еще не определена, но, по данным СМИ, голосование должно состояться 17 мая. Кроме того, закон должен преодолеть вето президента.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен отреагировала на протесты, продолжающиеся в столице Грузии Тбилиси. Она осудила насилие со стороны силовиков и призвала власти страны прислушаться к мнению народа.

– В Грузии во время протестов против закона об "иноагентах" задержан бывший министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Алекси Петриашвили. Правоохранительные органы обвиняют экс-чиновника в мелком хулиганстве и неповиновении полиции.

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