В ГУР объяснили, почему Россия модернизировала ракеты Х-22 и Оникс

В украинской разведке имеют подтвержденные факты того, что российские войска плотно занялись модернизацией ракет для поражения целей в Украине. Поскольку Силы противовоздушной обороны ВСУ неоднократно показывали эффективность и результат, захватчикам приходится учиться и менять тактику.

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Об этом заявил заместитель главы Главного управления разведки Вадим Скибицкий в эфире телемарафона UA Разом. Например, крылатая сверхзвуковая ракета X-22 фактически превратилась в X-32 "воздух-поверхность", а также значительной модернизации подверглась и противокорабельная "Оникс".

"В прошлом году противник мог за один удар использовать от 80 до 100 – 110 крылатых ракет одного типа. К примеру, Х-101. Сейчас такой возможности у них нет. Этот набор ракет имеет свою специфику и особенности тактического применения", – подчеркнул он.

Скибицкий добавил, что осенью 2022 года захватчики часто обстреливали Николаевщину, Херсонщину и Одесщину. Тогда было очень много подрывов, а не попаданий. По его словам, после модернизации своих ракет оккупанты, скорее всего, снова начали применять комплексы "Бал" и "Бастион" против гражданской инфраструктуры.

"Российские войска улучшают системы наведения и навигации и другие элементы, позволяющие им применять ракеты в варианте "поверхность – поверхность", – заключил представитель разведки.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в ЕС регулярные удары российских войск по Одессе назвали очередным военным преступлением РФ. Во время последней атаки в ночь на 23 июля Россия, в частности, уничтожила один из главных православных соборов Одессы, являющийся объектом всемирного наследия.

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