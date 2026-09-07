В ГУР оценили, как долго Россия еще сможет вести войну против Украины, и указали на нюанс, связанный с настроениями россиян

В настоящее время у России достаточно ресурсов для продолжения войны до 2028 года, хотя ее экономическая ситуация значительно ухудшилась. В то же время отмечается рост недовольства среди россиян: более 60 % населения уже выступают против войны.

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Об этом в интервью Укринформу рассказал начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Олег Иващенко. Он также отметил, что дополнительным источником пополнения армии РФ остаются иностранные граждане, которых россияне вербуют более чем в 40 странах мира.

У России ещё есть ресурсы для войны

"Россия сегодня значительно слабее экономически, чем была в начале полномасштабной войны. Основные проблемы российской экономики заключаются в нехватке трудовых ресурсов, росте дефицита федерального бюджета и ухудшении ситуации в банковской системе. В то же время ресурсов для ведения войны против Украины у нее еще достаточно. Мы не исключаем, что этого ресурса хватит и на 2027-й, и на 2028 год", – объяснил глава ГУР.

По его словам, для дальнейшего истощения российского военного потенциала необходима совместная работа Украины и ее партнеров. Речь идет, в частности, об усилении санкционного давления и перекрытии каналов поставок в РФ электронных компонентов и станков, ведь, несмотря на ограничения, эти товары продолжают поступать в Россию через сеть компаний-посредников.

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Россияне все больше недовольны войной

В то же время в ГУР ожидают дальнейшего роста недовольства среди российского населения. По оценкам разведки, более 60% россиян уже выступают против войны, а региональные бюджеты РФ все меньше способны финансировать выплаты за набор военных на контракт.

"Трудно сказать, сформируется ли достаточно мощный протестный потенциал. Но уже более 60% людей – против войны. Это следствие экономической ситуации и больших человеческих потерь противника. Можно сказать, что модель набора на контракт в России в значительной степени исчерпала себя. Мы видим, что региональные бюджеты в России не способны дальше обеспечивать финансирование выплат за набор на контракт", – подчеркнул Иващенко.

Потери РФ от привлечения иностранцев к войне

Глава разведывательного ведомства также подчеркнул, что потери российской армии продолжают расти и в среднем составляют 1200–1400 военнослужащих в сутки, а иногда достигают 1500. Для пополнения личного состава Россия все активнее привлекает иностранцев. Сейчас в ее войсках воюют граждане более 40 стран, преимущественно в штурмовых подразделениях.

Часть иностранцев вербуют под предлогом трудоустройства в России, после чего они подписывают военные контракты. Украинские военные и разведка регулярно берут таких граждан в плен.

"Мы отдельно работаем со странами, граждан которых Россия пытается вербовать, чтобы сократить масштабы такого набора и не позволить свободно использовать этот человеческий ресурс для войны против Украины. Но иностранцы не решают проблему человеческих ресурсов для России. Они могут лишь частично компенсировать потери", – подытожил глава ГУР.

Ранее OBOZ.UA писал о том, что российское руководство разрабатывает планы новой волны мобилизации на 2026–2027 годы. По данным украинской разведки, Генштаб РФ подготовил вариант дополнительного призыва 600 тысяч человек – по 300 тысяч в этом и следующем году.

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