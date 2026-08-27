Россия готовит новую волну мобилизации: сколько человек хотят набрать и каковы потери врага в войне

Россия разрабатывает планы новой волны мобилизации в 2026–2027 годах, рассчитывая набрать по 300 тысяч человек в этом и следующем году. В то же время за первые семь месяцев 2026 года потери российских войск составили около 240 тысяч человек, а темпы привлечения контрактников в регионах заметно замедлились.

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Об этом сообщает Офис президента Украины Владимира Зеленского. По данным украинской разведки, российское руководство рассматривает дополнительную мобилизацию как способ компенсировать значительные потери на фронте и проблемы с набором военнослужащих по контракту.

Россия планирует набрать 600 тысяч человек

У Украины есть информация, что российский Генштаб уже подготовил вариант дополнительной мобилизации 600 тысяч человек. Речь идет о 300 тысячах человек в 2026 году и еще 300 тысячах в 2027-м.

В первую очередь ими планируют доукомплектовать соединения и воинские части, участвующие в войне против Украины. Также новобранцами хотят пополнять подразделения российских войск, которые сейчас формируются.

Скорее всего, решение о проведении мобилизации российское руководство может принять после выборов в Госдуму РФ, запланированных на 18–20 сентября 2026 года.

Главные истории дня

Потери России растут, а набор контрактников замедляется

За январь–июль 2026 года потери России в личном составе составили около 240 тысяч человек. По меньшей мере 140 тысяч из них являются безвозвратными.

В то же время за этот период в российский оккупационный контингент по контракту было привлечено 232 тысячи человек. В разведке отмечают, что набор контрактников в российских регионах продолжает замедляться.

В частности, проблемы с выполнением планов по заключению контрактов фиксируются в Орловской и Владимирской областях, а также в Дагестане. В Курганской области с начала года месячные планы выполняются на 57–69 %, а в Волгоградской области количество потенциальных контрактников по сравнению с 2025 годом сократилось на 40 %.

Также по сравнению с прошлым годом на 30–40 % сократилась база рекрутинга среди должников и мигрантов, а мобилизационная кампания среди студентов в российских вузах фактически провалилась

Кроме того, в РФ готовятся распоряжения для силовых органов (МВД, ФСБ, ФСВП и Следственного комитета) о направлении их сотрудников на службу по мобилизации

На фоне проблем с заключением контрактов российское руководство готовит изменения в законодательство и подзаконные акты, а также усиливает контроль за воинским учетом. Отдельно создаются механизмы дополнительного набора людей, отбывающих наказание в российских тюрьмах и колониях.

К категориям осужденных, которых могут привлекать к военной службе, добавили лиц с неснятой или непогашенной судимостью по ряду статей Уголовного кодекса РФ. Также российское руководство одобрило распространение мобилизации и/или контрактирования на отдельные категории женщин, отбывающих наказание в тюрьмах и колониях.

В РФ ужесточают меры принуждения

Во внутренних документах РФ необходимость новой мобилизации объясняют ростом недовольства войной в регионах — в некоторых из них этот показатель достигает 69% В связи с этим российские власти готовят силовые меры реагирования на возможные социальные протесты из-за перевода регионов на более жесткий военный режим

Параллельно Россия готовит дополнительные меры давления на потенциальных мобилизованных. Уже действует система вручения электронных повесток, а среди запланированных ограничений — запрет на выезд за пределы РФ, получение кредитов, покупку и продажу недвижимости, аннулирование водительских удостоверений и блокировка средств на банковских счетах.

На предприятиях также расширяют подразделения, ответственные за мобилизационную работу и воинский учет. По состоянию на конец июля 2026 года на платформах по трудоустройству было зафиксировано более 2,5 тысячи вакансий для комплектования таких подразделений.

По данным украинской разведки, подготовка мобилизованных в зависимости от уровня их подготовки может длиться от 15 до 60 суток. Не исключается также проведение подготовки части новобранцев на полигонах в Беларуси.

Напомним, в России уже проводятся практические мероприятия по подготовке к возможной мобилизации. В частности, в Калининградской области в июле состоялись учения, в ходе которых отрабатывали процедуру призыва, готовность к нему, а также вопросы размещения и обеспечения новобранцев.

Как писал OBOZ.UA, в России сообщают о случаях принудительного призыва мужчин в армию. По данным правозащитников, за последние полтора месяца соответствующие жалобы поступали как минимум из 17 регионов РФ, а людей заставляли подписывать контракты с Минобороны.

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