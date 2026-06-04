В ГУР ответили, сколько баллистических ракет Россия может запускать по Украине за месяц

Россия сохраняет способность осуществлять регулярные ракетные удары по территории Украины с применением баллистических ракет. Украинская военная разведка оценивает ежемесячные возможности противника на уровне до сотни таких ракет.

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В то же время в РФ продолжается наращивание производства отдельных типов вооружения. Об этом в ГУР МО рассказали украинским медиа.

По оценкам ГУР, Россия способна ежемесячно применять до 100 баллистических ракет, при этом сохраняя стабильный уровень собственных запасов. Такие расчеты базируются на анализе темпов производства и использования ракетного вооружения.

В разведке отмечают, что в 2026 году российский военно-промышленный комплекс планирует изготовить до 700 баллистических ракет 9М723 для оперативно-тактических комплексов "Искандер". Это соответствует показателям предыдущего года. Ежемесячные темпы производства этого типа вооружения составляют ориентировочно 55–60 единиц.

Отдельно фиксируется существенное увеличение производства ракет РМ-48У, которые используются в составе зенитно-ракетных систем С-300ПМ и С-400, но также применяются для ударов по наземным целям.

В 2026 году Россия планирует выпустить более 480 таких ракет, тогда как годом ранее – чуть более 200. Сейчас производство достигает до 50 единиц ежемесячно.

Кроме того, по данным ГУР, в этом году Россия планирует поставить до 60 гиперзвуковых аэробаллистических ракет "Кинжал".

"Учитывая такие темпы производства баллистических ракет, противник ежемесячно может применять до 100 таких ракет для поражения объектов на территории Украины, сохраняя при этом устойчивый уровень их запасов", – отметили в ГУР.

Как сообщал OBOZ.UA, боеспособных и пригодных к регулярным боевым вылетам у врага около 25-35 таких самолетов. На это влияют технический износ и дефицит запчастей и успешные операции Сил обороны Украины.

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