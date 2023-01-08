В ГУР рассказали, откуда оккупанты могут начать новое наступление: это не Беларусь

Россия готовится к новому наступлению на Украину – и начнется оно, вероятнее всего, совсем не с Беларуси. Враг наращивает давление в Донецкой области и планирует новое наступление в Запорожской области.

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Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий в интервью Corriere della Serа. Украинская разведка прогнозирует значительное увеличение интенсивности боевых действий в Украине уже в конце весны.

Представитель ГУР назвал наиболее опасные с точки зрения начала нового наступления РФ направления.

"Мы видим усиление давления в Донецкой области. С февраля одной из целей была полная оккупация этого региона вместе с Луганском. Пока это им не удалось. Вероятно, они начнут новое наступление на Запорожскую область. А на харьковском направлении попытаются остановить наше контрнаступление. И постараются удержать позиции в Херсоне, где наращивают оборону, а также на особо стратегическом для них Крымском полуострове", – заявил Скибицкий.

В то же время, по словам Скибицкого, новое наступление России на Украину с территории Беларуси на данный момент выглядит наименее вероятным сценарием.

"На севере у нас нет доказательств создания штурмовой группы в Беларуси или перемещения войск. Вероятно, Беларусь будет использоваться в основном как база для реорганизации войск. Но сейчас Россия не имеет достаточно войск для нового наступления с севера", - отметил он.

Существенную активизацию боевых действий на перечисленных направлениях украинская разведка прогнозирует уже через несколько месяцев.

"Мы ожидаем увеличения интенсивности между весной и летом. Сейчас им непросто перебросить войска, учитывая условия местности", - подчеркнул Скибицкий.

В то же время, отвечая на вопрос журналиста относительно того, является ли для Сил обороны Украины ныне приоритетным освобождение Мелитополя на Запорожье - Скибицкий воздержался от конкретики.

"Нашей целью остается освобождение всех оккупированных территорий и возвращение к границам до 1991 года. Да, конечно, Мелитополь также", - отметил представитель ГУР.

Он также не взялся утверждать, что война в Украине неизбежно закончится в 2023 году. Хотя подчеркнул: украинские воины делают все возможное для скорейшей победы.

"Мы попытаемся сделать все возможное, чтобы война закончилась в этом году. Это также зависит от того, как идут экономические дела в России и остается ли высоким экономическое давление. И что поддержка Украины со стороны международного сообщества остается такой, но Россия все больше изолирована", – отметил Скибицкий.

Напомним, ранее в ГУР спрогнозировали, когда ждать новых ракетных атак РФ.

По данным украинской разведки, агрессор ощущает значительный дефицит ракет, поэтому пытается выбрать время, когда удары будут, по мнению оккупантов, самыми эффективными. Теперь в Кремле ждут, пока в Украину придут морозы - чтобы попытаться лишить украинцев света и тепла тогда, когда это может привести к наиболее серьезным последствиям.