В ГУР рассказали, почему оккупанты делают паузу между ракетными ударами и как выбирают дату атаки

Российские оккупационные войска делают вынужденную паузу между массированными ракетными ударами по Украине. Определенное время террористы тратят на подготовку, которая состоит из множества сложных процессов.

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Также для выбора даты очередного обстрела войска РФ учитывают целый ряд факторов. Об этом в интервью РБК-Украина рассказал представитель ГУР Минобороны Вадим Скибицкий.

По его словам, подготовка к массированному ракетному удару включает выбор целей, проведение разведки и доразведки после предыдущей атаки. Кроме того, россияне определенное время тратят на подготовку ракет, экипажей, самолетов, которые будут производить удар, и другие вопросы, связанные с координацией.

"Ведь используются еще беспилотники для ведения разведки, боевые самолеты-носители. А после нанесения ударов снова нужно провести доразведку, уточнить, какие результаты и т. д. Поэтому неделя-две – это средний интервал между использованием ракетного вооружения. Статистика говорит об этом", – сказал Скибицкий.

Говоря о дате очередного массированного обстрела, представитель ГУР отметил, что Россия может нанести удар раньше, чем 9-10 января. Это будет зависеть от того, сколько ракет они будут применять, сколько на сегодняшний день у них готово.

"Мы видим, что сейчас авиация тренируется, перелетает с одного аэродрома на другой, проводятся тренировки экипажей по нанесению ударов. Так что идет процесс подготовки к следующему обстрелу. Еще многое будет зависеть от погоды. Сейчас как раз нормальная погода для применения более высокоточного вооружения. "Шахеды" сейчас, как правило, работают в темное время, а ракетное вооружение может применяться в течение суток. И сейчас погода, по крайней мере, в Киеве, подходящая", – прокомментировал представитель ГУР.

В то же время Скибицкий отметил, что выбор даты очередного обстрела – это комплексный фактор. Российские террористы учитывают, в частности, погоду, праздничные даты и наличие ракет.

Ранее сообщалось, что войска РФ могут совершить новую массированную ракетную атаку против Украины на Рождество, 6-7 января. В то же время следует сохранять бдительность каждый день, поскольку у противника есть запас дронов-камикадзе.

Напомним, в новогоднюю ночь РФ устроила очередную массированную ракетную атаку по Украине. В Киеве погиб человек, еще 21 пострадал.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее представитель ГУР Минобороны Украины Вадим Скибицкий рассказал, что в ближайшее время РФ может получить новую партию дронов от Ирана.

Кроме того, в ГУР считают, что Россия в начале 2023 года может изменить тактику на поле боя. Сейчас ведется подготовка штурмовых отрядов по 160 человек в каждом.