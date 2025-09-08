В Хабаровске атакована воинская часть, которая 'отличилась' преступлениями на Киевщине: есть погибшие и раненые

В понедельник, 8 сентября, Главное управление разведки Министерства обороны Украины атаковало воинскую часть армии РФ в Хабаровске, причастную к военным преступлениям на Киевщине. Были ликвидированы и травмированы военнослужащие, которые принимали непосредственное участие в осуществлении агрессии против Украины.

Об этом сообщили источники ГУР в комментарии OBOZ.UA. Взрывы прогремели на территории в/ч 6912. Подразделение части участвовало в преступлениях против украинцев в 2022 году, в частности на территории Киевской области.

Подробности атаки от ГУР

Отмечается, что два взрывных устройства были расположены на парковке и сработали тогда, когда российские военные приходили на службу. Есть погибшие и раненые.

"Взрывы произошли около 9 утра – именно в тот момент, когда российские армейцы прибывали на службу. В результате взрывов есть погибшие и раненые среди личного состава вражеского войска", – отметил источник.

После инцидента спецслужбы РФ отключили мобильный интернет и изменили маршруты общественного транспорта, чтобы местные жители не узнали правды о чрезвычайном происшествии.

Отметим, что воинская часть 6912 – 748-й отдельный батальон оперативного назначения Росгвардии, который базируется в Хабаровске. Ранее участвовал в полномасштабной агрессии против Украины, согласно документальным подтверждением, и информации в открытых источниках. В частности, сообщалось о потерях батальона в боях под Киевом (г. Буча, г. Ирпень) в начале 2022 года.

Местные жалуются на отсутствие интернета

Жители Южного, Индустриального и других микрорайонов Хабаровска столкнулись с перебоями в работе мобильного интернета и местами его отсутствием. Ситуация наблюдается с субботы, 6 сентября и касается абонентов независимо от оператора сотовой связи.

Власти региона объяснили, что ограничения якобы могут быть вызваны "мерами по обеспечению безопасности", но их сроки неизвестны.

"Перобои не связаны с работоспособностью сетей связи. К сожалению, мы не можем на это повлиять и сроки этих ограничений нам пока неизвестны", – сообщают местные чиновники.

При попытке прояснить ситуацию у самих операторов сотовой связи, службы поддержки лишь разводят руками – никаких сбоев или неисправностей с их оборудованием не наблюдается. Соответственно, сколько еще будут действовать ограничения, сказать никто не может. Ссылаются операторы только на введенные "меры безопасности", которые коснулись всех операторов связи, а местные жители жалуются:

"Никто не предупреждал население о том, что будут отключения и до какого времени они продлятся. <...> Проблема не на стороне оператора связи, обращались туда, сказали, что это действия властей";

"В центре он [мобильный интернет] есть, в Южном его вообще нет".

"Одни операторы ловят, другие нет".

Серьезные ограничения в работе мобильного интернета вводились в Хабаровске также 3 сентября – в день проведения парада в честь окончания Второй мировой войны. Тогда проблемы с выходом в интернет с устройств наблюдалась по всему городу до позднего вечера и были связаны с "профилактическими мероприятиями, направленными на нейтрализацию угроз беспилотных летательных аппаратов (БПЛА)".

Как сообщал OBOZ.UA, киберспециалисты Главного управления разведки Минобороны Украины 7 сентября провели масштабную DDOS-атаку на инфраструктуру врага, которая обеспечивает онлайн-платежи за топливо в России. В результате украинские хакеры заблокировали топливные карты в РФ, а также "положили" десятки вражеских онлайн-ресурсов, в том числе серверы "Ростелекома" и "Лукойла".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!