В Харькове под завалами продолжают искать людей: пока на связь не выходят пятеро

После российской атаки по Харькову, произошедшей днем 2 января, по состоянию на субботу, 3 января, продолжаются поисково-спасательные работы. На связь не выходят 5 человек.

Об этом сообщили в Национальной полиции Украины. Там отметили, что в течение суток оккупанты также били по Харьковскому и Купянскому районам.

Что известно

Так правоохранители проинформировали, что враг 2 января нанес удар по облцентру двумя ракетами. В результате атаки погибли 22-летняя женщина и 3-летний мальчик, еще около 30 человек пострадали, среди них – 6-месячный младенец.

"Еще пять человек не выходят на связь. Их поиски продолжаются", – говорится в сообщении.

Из-за удара, повреждены 25 многоквартирных домов, здание больницы, учебного заведения, торгово-офисное здание, а также 33 автомобиля.

По информации правоохранителей, против мирного населения россияне применяли ракеты, авиационные бомбы и беспилотники различных типов.

"Под обстрелами находились также Харьковский и Купянский районы. Там повреждены автомобили, фермерское хозяйство, складские помещения и частные дома местных жителей", – указано в сообщении.

Что предшествовало

Днем 2 января оккупанты ударили по Харькову баллистическими ракетами, одна из которых попала в пятиэтажку. В результате удара здание почти полностью разрушено. Под завалами жилого дома нашли тела 3-летнего ребенка и 22-летней женщины.

Владимир Зеленский прокомментировал очередной российский обстрел города. Глава государства в очередной раз напомнил о необходимости усиления систем ПВО для Украины.

"К сожалению, именно так россияне относятся к жизни и к людям – продолжают убийства, и это несмотря на все усилия мира и прежде всего Соединенных Штатов в дипломатическом процессе. Только Россия не хочет завершения этой войны и каждый день делает все, чтобы война продолжалась. Именно поэтому и поддержка Украины должна продолжаться, и каждый день нам нужно усиление нашей ПВО, наших позиций, нашей защиты жизни людей", – отметил президент.

Как писал OBOZ.UA, в ночь на 3 января российские войска массированно атаковали ударными дронами Николаевскую область. Под ударами оказалась критическая инфраструктура региона. Обесточена часть Николаевского района.

