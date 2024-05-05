Оккупанты нанесли удар по центру Харькова: есть раненые

Днем 5 мая после объявления воздушной тревоги в Харькове прогремели взрывы. Местных жителей призвали не игнорировать опасность и находиться в безопасных местах.

Взрывы прогремели в областном центре около 14:15. О вражеском обстреле в Telegram сообщил городской голова Игорь Терехов.

Глава областной военной администрации Олег Синегубов призвал жителей Харькова и Харьковского района не игнорировать опасность. По его словам, оккупанты продолжают наносить авиаудары.

"Оккупанты наносят удары. Харьков и Харьковский район: будьте в укрытиях!", – написал глава ОВА.

Об активности вражеской тактической авиации на северо-востоке и угрозе применения авиационных средств поражения командование Воздушных сил ВСУ предупредило в 14:09. Уже через несколько минут в Харькове прогремели мощные взрывы.

По информации мониторинговых каналов, путинские террористы атаковали областной центр управляемыми авиабомбам.

Позже мэр уточнил, что российские террористы нанесли удар по центральной части города. Под атакой россиян в очередной раз оказался район жилой застройки.

Терехов сообщил, что по предварительной информации два человека получили ранения. Более подробные данные о последствиях обстрела появятся позже. В свою очередь глава ОВА сообщил, что враг атакова Шевченковский район.

"Оккупанты ударили по Шевченковскому району Харькова. По предварительной информации, есть пострадавшие и повреждения гражданской инфраструктуры. Профильные службы продолжают осмотр", – сообщил Синегубов.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 5 мая оккупационные войска РФ атаковали Украину дронами-камикадзе типа Shahed. Часть дронов они направили на Харьков, в городе было попадание в частный сектор.

Ранее сообщалось, что оккупационные войска России в ночь на православную Пасху, 5 мая, запустили более десятка дронов-камикадзе типа Shahed в сторону Днепропетровщины. Силы ПВО сбили 12 целей, однако есть повреждения инфраструктуры в областном центре.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!