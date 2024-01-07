Оккупанты ударили по Харькову ракетами: детали атаки

Вечером 7 января в Харькове раздались взрывы. Российские оккупанты дважды ударили по городу ракетами, предварительно, С-300.

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Об этом сообщили в Telegram мэр города Игорь Терехов, глава Харьковской ОВО Олег Синегубов и Полиция Харьковской области. Городян призывали находиться в укрытиях.

Впоследствии начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник сообщил, что враг наносил удары из района Белгорода, предварительно с ЗРК С-300.

"Угроза новых ракетных ударов сохраняется, поэтому не покидайте укрытие к отбою воздушной опасности", – призвал он.

Синегубов отметил, что враг выпустил по Харькову две ракеты. Также зафиксировано попадание в Волчанской громаде.

"Профильные службы продолжают осмотр мест. На эту минуту – без пострадавших", – написал глава ОВА.

По словам Терехова, попадание произошло рядом с частными жилыми домами в одном из районов города. Предварительно – без разрушений и пострадавших. На месте работают все соответствующие службы.

Напомним, также россияне атаковали Харьков 3 января. В результате обстрела в городе зафиксировано повреждение гражданской нежилой инфраструктуры. В тот день оккупанты тоже традиционно били по областному центру из района Белгорода.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 6 января в Харькове в ТРЦ "Никольский" произошла стрельба. Один из пьяных посетителей подрался с другим, а после того, как вмешалась охрана, достал оружие и дважды выстрелил вверх.

– Ранее сетью разлетелось видео, на котором, вероятно, сотрудники Харьковского областного ТЦК и СП силой затащили мужчину в машину. В ТЦК и СП уже отреагировали на инцидент и пообещали разобраться в причинах "конфликтной ситуации".

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