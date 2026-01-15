В Харькове российские войска снова нанесли удар по энергетической инфраструктуре города. В результате атаки был разрушен крупный объект критической инфраструктуры, что повлияло на электроснабжение и работу коммунальных служб.

Городские власти и аварийные службы работают в усиленном режиме, чтобы минимизировать последствия и возобновить нормальную работу объектов. Об этом сообщил Харьковский городской голова Игорь Терехов.

По его словам, штаб по преодолению последствий чрезвычайных ситуаций работает круглосуточно, на месте уже задействованы аварийные бригады и профильные специалисты. Городские власти подчеркивают, что делают все возможное для поддержания управляемости ситуации и минимизации ущерба от вражеских ударов.

"Враг разрушил крупный объект критической энергетической инфраструктуры. Штаб по преодолению последствий чрезвычайных ситуаций работает в режиме 24/7, на месте – аварийные службы и профильные специалисты. Мы делаем все возможное, чтобы минимизировать последствия вражеских ударов и удержать управляемость ситуации", – говорится в сообщении.

Терехов отметил, что харьковские коммунальщики и энергетики готовы к работе в экстремальных условиях и уже неоднократно демонстрировали способность быстро реагировать на чрезвычайные ситуации. Городские власти обещают предоставлять оперативную и точную информацию о состоянии энергоснабжения и восстановительных работах.

Как сообщал OBOZ.UA, Украина страдает от сильных морозов и российских ударов по энергетическим объектам, что привело к тяжелым последствиям. В связи с этим в энергетике будет введен режим чрезвычайной ситуации. Особое внимание уделят столице Украины Киеву.

