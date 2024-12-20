В Харькове "Шахед" попал в многоэтажку: разгорелся пожар, четверо пострадавших, среди них – девочка

В Салтовском районе Харькова вечером 20 декабря прогремел взрыв. По предварительным данным, вражеский Shahed-136 попал в девятиэтажный жилой дом, разрушив два первых этажа. Пострадали четверо мирных жителей, в том числе ребенок.

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Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщил, что на месте возник пожар. "Все службы работают над ликвидацией последствий", – заверил он в своем Telegram-канале около 22:00.

По состоянию на 22:30 было известно о четырех потерпевших. У девочки 12 лет легкое осколочное ранение. У трех человек – острая реакция на стресс.

В то время продолжалась ликвидация пожара на первом и втором этажах (площадь возгорания составляла 30 квадратных метров).

"Проводится обследование дома и опрос о расселении людей", – писал Синегубов.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Утром 20 декабря Россия совершила комбинированную атаку на Киев с применением аэробаллистических ракет "Кинжал" и баллистических ракет типа "Искандер"/KN-23.

– Пострадали 12 человек, еще один мирный житель погиб. Один из пожаров в Киевской области тушили почти 15 часов.

– В минобороны РФ тем временем отчиталось об "успешном ударе" по столице Украины.

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