В Харькове вражеский дрон попал в частный дом: есть пострадавшие. Фото

В воскресенье, 29 марта, российский боевой дрон атаковал Харьков, попав в частный дом. В результате удара пострадали два человека, их состояние уточняется.

На месте работают спецслужбы. Об этом сообщил Игорь Терехов в Telegram.

Попадание произошло в частном секторе Холодногорского района города. Удар был нанесен боевым беспилотником, тип которого сейчас устанавливается.

На данный момент известно о двух травмированных. Им оказывается необходимая медицинская помощь.

В результате атаки поврежден жилой дом. Спасательные и коммунальные службы работают на месте, фиксируют последствия удара и ликвидируют повреждения.

По состоянию на 11:42 начальник Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщил, что в результате удара вражеского БпЛА повреждены 4 частных дома, хозяйственная постройка, автомобиль. Из-за атаки загорелась хозяйственная постройка на площади 10 квадратных метров.

